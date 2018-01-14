السبسي: الإعلام الأجنبي ضخم ما يجري بتونس

تونس (CNN)— قال الرئيس التونسي، باجي قائد السبسي، السبت، إن الصحافة الأجنبية على حد تعبيره قامت بتهويل ما يجري في بلاده، في إشارة إلى الاحتجاجات التي شهدتها تونس بسبب رفع الأسعار وفرض ضرائب جديدة، والتي أسفرت عن اعتقال أكثر من 700 شخص وفقا للأرقام الرسمية.

وقال السبسي في اجتماع الأحزاب والمنظمات الوطنية الموقعة على وثيقة قرطاج: "العالم أجمع عبر التلافز والجرائد وكذا أن يشوهونا، أكثر مما يلزم، وأنا عندي تجربة، شوهونا على خاطر أن ثمة في تونس ما يثيرهم، وأنا أعرفهم وأقول ربي يصلحهم ويصلحنا.."

ولفت إلى أنه وللخروج من الأوضاع الحالية "يجب تحمل المسؤولية وعدم إلقائها على الآخر، نعلم أن هناك حكومات من قبل وهناك تراكمات لكن هي حكومات تونسية وثمة استمرارية للدولة، وعلينا تحمل المسؤولية وعدم إلقائها على حكومة سي فلان.."