البحرين تعلق على "اعتراض قطر" لطائرة إماراتية برحلة للمنامة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عبرت وزارة الخارجية البحرينية، الاثنين، عن إدانتها لقيام مقاتلات قطرية باعتراض طائرة مدنية إماراتية كانت في طريقها إلى مطار العاصمة البحرينية، المنامة، وهو ما نفته الخارجية القطرية في بيان لاحق.

وقالت الخارجية البحرينية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية في البلاد: "تدين وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة قيام مقاتلات تابعة لدولة قطر باعتراض طائرة مدنية قادمة من الإمارات العربية المتحدة الشقيقة إلى مملكة البحرين خلال رحلتها الاعتيادية صباح اليوم (رحلة طيران الإمارات رقم 837)، وذلك أثناء تحليقها في المسارات المعتادة، في خرق واضح للاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة وخاصة تلك الصادرة عن المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) وما نصت عليه اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي وتعديلاتها لعام 1944."

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيانها على "أن هذا السلوك العدائي المرفوض من قبل قطر تجاه الطائرات المدنية، بات متكررًا في الفترة الأخيرة ويعرض سلامة الطيران المدني للخطر ويحمل تهديدًا على حياة المدنيين،" مشددة على "وقوف مملكة البحرين إلى جانب الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ولوقف هذه الخروقات وصد هذه الانتهاكات من قبل دولة قطر."

ويذكر أن المتحدثة باسم الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، نفت في تغريدة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر هذه الأنباء قائلة: " تعلن دولة قطر أنّ ما صدر من أخبار متعلقة باعتراض مقاتلات قطرية لطائرة مدنية إماراتية هو خبر عارٍ عن الصحة تماماً وسيصدر في ذلك بيان مفصَّل."