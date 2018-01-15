وزير الطيران المدني بمصر: للإمارات الحق بالاعتراض على "خرق" المقاتلات القطرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال شريف فتحي، وزير الطيران المدني في مصر، الاثنين، إن "اعتراض مقاتلات قطرية" لطائرة إماراتية مدنية يعتبر أمرا "غير مبرر" لافتا على أنه يشكل خطرا على الملاحة الجوية.

جاء ذلك في تصريحات نقلها التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، حيث قال فتحي: "إن اعتراض طائرات مقاتلة قطرية للطائرات المدنية الإماراتية يمثل خرقا للاتفاقيات والأعراف الدولية بل والقيم الإنسانية لأنه يعرض أرواح المسافرين والأبرياء للخطر، واشر إلى أن لدولة الإمارات الحق في اعتراضها على هذا الخرق بالسبل القانونية."

وتابع قائلا: "إن اعتراض الرحلات التجارية المدنية معروفة المسار والحاصلة على الموافقات والتصاريح المطلوبة هو تصرف غير مبرر وفية خطر شديد على أمن وسلامة الملاحة الجوية."

وأضاف: "ما حدث يمثل خرقا للاتفاقيات والأعراف الدولية بل والقيم الإنسانية لأنه يعرض أرواح المسافرين والأبرياء للخطر ولدولة الإمارات الشقيقة الحق في اعتراضها على هذا الخرق بالسبل القانونية."