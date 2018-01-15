أردوغان: أمريكا شكلت جيشا إرهابيا على حدودنا وسنئده

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن الولايات المتحدة الأمريكية شكلت "جيشا إرهابيا" على حد تعبيره شمال سوريا قرب الحدود التركية، لافتا إلى أن "المهمة التي تقع على عاتقنا هي وأده في مهده.":

وتابع أردوفان وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية: "نقول دائمًا لحلفائنا؛ لا تحولوا بيننا وبين الإرهابيين ولا تقفوا بيننا وبين قطعان القتلة، وإلا لن نكون مسؤولين عن حوادث غير مرغوب بها قد تنشأ نتيجة لذلك. أزيلوا أعلامكم الموجودة في قواعد المنظمة الإرهابية حتى لا نضطر إلى تسليمها لكم."

وأضاف: "في أي لحظة قد تبدأ العملية (ضد تنظيم ’ب ي د‘ الإرهابي بعفرين) ومن بعدها سيأتي الدور على مناطق أخرى، وستستمر حتى القضاء على آخر إرهابي.. القوات المسلحة التركية ستحل بإذن الله مسألتي عفرين ومنبج بأسرع وقت والاستعدادات استكملت فالعملية يمكن أن تبدأ في أي لحظة."

وأردف الرئيس التركي قائلا: "أوصيناهم (واشنطن) بإزالة التنظيمات الإرهابية من الساحة، فإن كنا نموذجا للشراكة الاستراتيجية، يتوجب عليهم القيام معنا بهذا العمل."