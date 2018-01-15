الكويت: مهلة للرد على مقترح تجنيس أبناء المطلقات والأرامل

الكويت (CNN) -- طلبت وزارة الداخلية الكويتية مهلة أسبوعين للرد على مقترح يتعلق بتجنيس أبناء المطلقات والأرامل، وذلك على خلفية نقاش داخل لجنة الداخلية والدفاع الأحد شمل مقترحات بقوانين بشأن تجنيس أبناء الكويتيات الأرامل والمطلقات وتخفيض سن الناخب إلى 18 سنة وتصويت العسكريين في الانتخابات.

وأوضح رئيس اللجنة، النائب عسكر العنزي، في تصريح بمجلس الأمة، أن وزارة الداخلية الكويتية طلبت مهلة أسبوعين لتقديم ردود كاملة ووافية حيث "لم تكن الوزارة مستعدة في بعض الردود عن مسائل التجنيس" وفقا لشبكة الدستور البرلمانية.

وأضاف العنزي أن الاقتراح يعطي الفرصة لأبناء الكويتيات المطلقات أو الأرامل "للحصول على الجنسية الكويتية لمن يصل إلى سن الـ 21 سنة بشكل تلقائي على ألا يكون التجنيس اختياريا". وأشار إلى أن طلبا مقدما من عشرة نواب موجود على جدول أعمال الجلسة بخصوص تحديد العدد الذي يجوز تجنيسه، لافتا إلى أن هناك اتفاقا رسميا مع الحكومة ممثلة بوزير الداخلية بألا يزيد العدد على أربعة آلاف.

وذكر النائب الكويتي أيضا أن هناك قانونا تم بالتوافق مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السابق الشيخ محمد الخالد لدخول غير محددي الجنسية السلك العسكري، حيث أن هذا الطلب جاء من وزارة الدفاع، معربا عن تمنياته بإقراره في الجلسة المقبلة "حتى لا يتأخر أكثر من ذلك."

وأفاد بأن مقترح تصويت العسكريين في الانتخابات ستناقشه اللجنة لتوضيح مزاياه ومساوئه لافتا إلى أنه إن كان مناسبا فسيتم وضع قوانين متكاملة ومتكافئة له.