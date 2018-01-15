إدلب: حلب الجديدة.. من ينهي العنف بسوريا؟

(CNN)-- مشاهد مثل هذه كانت مألوفة العام الماضي في حصار حلب، لكن هذه مدينة إدلب، حيث كان من المفترض أن تكون العائلات في أمان. كان من المفترض أن يكون هذا ملجأً، واحد من آخر ما تبقى منها. جزء مما يسمى بمناطق خفض التوتر، لكنها أصبحت كل شيء ما عدا ذلك مؤخراً.