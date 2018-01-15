إدلب: حلب الجديدة.. من ينهي العنف بسوريا؟

إدلب: حلب الجديدة.. من ينهي العنف بسوريا؟

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و54 دقيقة.
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كان من المفترض أن تكون العائلات في أمان في إدلب، لكنها أصبحت مشابهة لما رأيناه في حصار حلب.

(CNN)-- مشاهد مثل هذه كانت مألوفة العام الماضي في حصار حلب، لكن هذه مدينة إدلب، حيث كان من المفترض أن تكون العائلات في أمان. كان من المفترض أن يكون هذا ملجأً، واحد من آخر ما تبقى منها. جزء مما يسمى بمناطق خفض التوتر، لكنها أصبحت كل شيء ما عدا ذلك مؤخراً.

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