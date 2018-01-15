البرادعي: دلائل أن ترامب سيعاقب الفلسطينيين بقطع المعونة الإنسانية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري الأسبق للشؤون الخارجية، إن كل الدلائل على حد تعبيره تشر إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيعاقب الفلسطينيين لعدم قبولهم صفقة القرن.

جاء ذلك في تغريدة للبرادعي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "كل الدلائل ان ترامب سيعاقب الفلسطينيين لعدم قبولهم صفقة القرن من خلال قطع المعونةً الانسانية التي تقدمها وكالة الأونروا لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني. لكي لاندعى أننا فوجئنا هل أعددنا خطة بديلة لإنقاذ أهلنا والحفاظ على ما تبقي من كرامتنا أم ان الانسان ليس من أسبقياتنا؟"

وفي تغريدة منفصلة قال البرادعي: "مقترح: بدلا من أن نستمر فقط في الصراخ والعويل، أليس من الممكن انشاء مؤسسة حكومية أو أهلية عربية لتقديم المساعدات الانسانية لملايين اللاجئين العرب الذين دُمرت حياتهم بسبب حروب لا ذنب لهم فيها؟ لماذا نصر دائما ان نظهر امام أنفسنا والغير بأننا عجزة مسلوبي الإرادة؟"