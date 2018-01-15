قطر تنفي اعتراض طائرة مدنية إماراتية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نفت لولوة الخاطر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، قيام مقاتلات تابعة لسلاح الجو الأميري القطري باعتراض طائرة مدنية إماراتية، لافتة إلى أن هذا "خبر عار عن الصحة."

جاء ذلك في تغريدة للخاطر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قالت: "تعلن دولة قطر أنّ ما صدر من أخبار متعلقة باعتراض مقاتلات قطرية لطائرة مدنية إماراتية هو خبر عارٍ عن الصحة تماماً وسيصدر في ذلك بيان مفصَّل."

ويذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني قالت في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إنها تلقت صباح الإثنين "بلاغاً من إحدى الناقلات الوطنية أن احدى طائراتها خلال رحلتها الاعتيادية المتجهة إلى المنامة وأثناء تحليقها في المسارات المعتادة، تم اعتراضها من قبل مقاتلات قطرية."

ووصفت الهيئة الحادث بأنه "تهديد سافر وخطير لسلامة الطيران المدني وخرق واضح للقوانين والاتفاقيات الدولية،" مؤكدة أن الرحلة المذكورة هي "رحلة اعتيادية مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية لجميع الموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دوليا."