الدوحة: ادعاءات اعتراض الطائرة الإماراتية هدفها التغطية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قالت لولوة الخاطر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، إن "ادعاءات" اعتراض مقاتلات قطرية لطائرة مدنية إماراتية، عارية عن الصحة وتهدف إلى التغطية.

جاء ذلك في بيان نشرته الخارجية القطرية، حيث قالت الخاطر: "إن الادعاء يأتي بعد يوم واحد من حادثة اختراق طائرة عسكرية للنقل الجوي من نوع C-130 تابعة للإمارات العربية المتحدة أجواء دولة قطر تمام الساعة 3:10 مساءا بتوقيت الدوحة والذي تنوي دولة قطر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه. ويبدو أن هيئة الطيران بدولة الإمارات تحاول من خلال نشرها ادعاءات كاذبة استباق الأحداث والتغطية على خبر اختراق الطائرة العسكرية الاماراتية الأجواء القطرية."

وتابعت قائلة: "كما يبدو من ناحية ثانية أن دولة الإمارات تحاول لفت الأنظار بعيدا عن حوادث أخرى سببت لها أزمات إعلامية في اليومين الماضيين وتحاول التغطية عليها عن طريق خلق الفقاعات الإعلامية غير المؤسسة على وقائع حقيقية."

ولفتت المتحدثة باسم الخارجية القطرية إلى أنه "يجب التذكير أن هذه الهجمة الإعلامية التي يبدو أنها ممنهجة تأتي بعد تسليم دولة قطر رسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي بشأن اختراقات طائرتين عسكريتين إماراتيتين المجال الجوي لدولة قطر. حدث الاختراق الأول في ٢١ ديسمبر ٢٠١٧ من قبل طائرة حربية مقاتلة تابعة للإمارات وقد حدث الاختراق الثاني في ٣ يناير ٢٠١٨ من قبل طائرة نقل جوي عسكرية إماراتية."