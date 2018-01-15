مقتدى الصدر ينتقد تحالف العبادي والعامري ويعزي العراقيين بسبب الطائفية

بغداد، العراق (CNN) -- ندد الزعيم الشيعي العراقي، مقتدى الصدر، بالتحالفات الانتخابية التي تشهدها الساحة العراقية، وخاصة تحالف رئيس الوزراء، حيدر العبادي، مع القيادي بالحشد الشعبي، هادي العامري، متوجها بـ"التعزية" للعراقيين" بسبب ما وصفها بـ"التخندقات الطائفية."

الصدر قال في بيان له مساء الأحد: "أعزي شعبي المجاهد الصابر لما آلت اليه الاتفاقات السياسية البغيضة من تخندقات طائفية مقيتة لتمهّد عودة الفاسدين مرة أخرى وقد عرض علينا الالتحاق وقد رفضنا ذلك رفضا قاطعا."

وتابع رجل الدين الشيعي الذي يقود تيارا شعبيا وسياسيا كبيرا بالقول: "العجب كل العجب مما سار إليه الأخ العبادي الذي كنا نظن به أول دعاة الوطنية ودعاة الإصلاح.. فعظم الله أجر المصلحين والدعاة وأجر كل نابذ للطائفية والتحزب."

وحدد الصدر، الذي عرف مؤخرا بتوجيه انتقادات للهياكل السياسية في بلاده، موقفه في الانتخابات المتوقعة بمايو/أيار المقبل بالقول إنه لن يدعم سوى ما وصفها بـ"القوائم العابرة للمحاصصة والتي يكون أفرادها من التكنوقراط المستقل، بعيدة عن التحزب والتخندق الطائفي"، واعدا بإعلان تفاصيل ذلك في وقت لاحق.

وكانت الخلاف بين العبادي من جهة ونائب الرئيس العراقي نوري المالكي من جهة أخرى قد تسبب بظهور تحالفين انتخابيين منفصلين، ليدخل العبادي في تحالف مع هادي العامري وقوى الحشد الشعبي.