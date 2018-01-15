السيسي: مصر لا تتآمر ولا تتدخل بشؤون أحد ولن تحارب أشقاءها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إن بلاده لا تتآمر ولا تتدخل بشؤون أحد ومؤكدا على أنها مصر لن تحارب أشقاءها، وأنها حريصة على علاقاتها الطيبة مع الجميع.

جاء ذلك في كلمة له بمدينة السادات، الاثنين، حيث قال وفقا لما نقله موقع التلفزيون المصري الرسمي: "أقول للأشقاء في السودان وإثيوبيا إن مصر لا تتآمر ولا تتدخل في شئون أحد.. ونحن حريصون على علاقتنا الطيبة ويكفي ما شهدته المنطقة خلال الأعوام الماضية."

وتابع قائلا: "إن السلام هو اسم من أسماء الله الحسنى وأننا نعي ذلك تماما ونمارسه فعليا في تصرفاتنا على أرض الواقع وفي علاقاتنا مع الأشقاء ومع الجميع.. لقد انشغل المصريون خلال الأيام والأسابيع الماضية بتطورات موقف وتصريحات أشقائنا في السودان.. وقد قلت هذا الكلام مسبقا للمصريين ولأشقائنا في السودان وإثيوبيا وهو أننا لا نتدخل في شؤون أحد وحريصون جدا على أن تكون علاقتنا طيبة ويكفي ما شهدته المنطقة خلال الأعوام الماضية."

وأضاف: "لنا سياسة ثابتة الهدف منها هو البناء والتنمية والتعمير ولن نفعل غير ذلك وأرجو أن يكون هذا الكلام مسموعا للجميع، فنحن لا نعرف المناورات ولا نقول كلاما وننفذ عكسه أو نقول تصريحات وتكون الإجراءات عكسها."

وللإعلام المصري، قال السيسي: "إذا كنتم تروننا نسيء في كلامنا أو ألفاظنا بأي تعبيرات مهما كان حجم الغضب أو الألم بداخلنا من جانب أشقائنا ليس فقط في السودان ولكن في أي مكان، نحن حريصون جدا على ألا تخرج منا ألفاظ أو تصريحات غير لائقة."