الطيران المدني الإماراتي: مقاتلات قطرية تعترض طائرة ثانية خلال مرحلة نزولها للبحرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قالت هيئة الطيران المدني الإماراتي، الاثنين، إن مقاتلات قطرية قامت باعتراض طائرة إماراتية مدنية للمرة الثانية كانت خلال مرحلة نزولها التدريجي إلى مطار المنامة في البحرين.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية: "ابلغت الهيئة العامة للطيران المدني بقيام المقاتلات القطرية باعتراض طائرة مدنية ثانية خلال مرحلة نزولها إلى مطار البحرين الدولي في رحلة اعتيادية مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية للموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دوليا في تكرار تهديد سلامة الطيران المدني وتكرار الخرق الواضح للقوانين والاتفاقيات الدولية."

وأضاف بيان الهيئة الإماراتية: "وتعد الهيئة العامة للطيران المدني هذه الواقعة بمثابة خرق خطير ومتجدد للاتفاقيات الدولية وسلامة حركة الطائرات المدنية.. وتدرس الهيئة الخيارات القانونية المتاحة لدى المنظمة الدولية للطيران المدني الايكاو والمنظمات الأخرى ذات الصلة."