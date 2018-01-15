الإمارات: مقاتلات قطرية تعترض طائرة مدنية إماراتية بطريقها للمنامة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اتهمت الإمارات الاثنين قطر بـ"تهديد سلامة حركة الطيران"، قائلة إن جارتها الخليجية التي تعيش معها أزمة دبلوماسية وسياسية مستمرة منذ يونيو/حزيران الماضي أرسلت طائراتها الحربية لاعتراض طائرة ركاب مدينة إماراتية كانت بطريقها للمنامة.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن الهيئة العامة للطيران المدني قولها إنها تلقت صباح الإثنين "بلاغاً من إحدى الناقلات الوطنية أن احدى طائراتها خلال رحلتها الاعتيادية المتجهة إلى المنامة وأثناء تحليقها في المسارات المعتادة، تم اعتراضها من قبل مقاتلات قطرية."

ووصفت الهيئة الحادث بأنه "تهديد سافر وخطير لسلامة الطيران المدني وخرق واضح للقوانين والاتفاقيات الدولية،" مؤكدة أن الرحلة المذكورة هي "رحلة اعتيادية مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية لجميع الموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دوليا."

وأكدت الهيئة أن دولة الامارات العربية المتحدة "ترفض هذا التهديد لسلامة حركة الطيران وستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان أمن وسلامة حركة الطيران المدني" وفقا للبيان.

ويأتي التطور بعد أيام على اتهامات قطرية للإمارات باختراق مجالها الجوي لمرتين. إذ قالت الدوحة في رسالة لمجلس الأمن إن الحادث الأولى وقع عن طريق طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الإماراتي، اخترقت في الثالث من الشهر الجاري، مجالها الجوي في طريقها إلى البحرين، بينما يعود الحادث الثاني إلى نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الأمر الذي نفاه وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش.

ولم يصدر حتى الساعة موقف من الجانب القطري حول الاتهام الإماراتي، علما أن الإمارات هي واحدة من الدول الأربع، إلى جانب السعودية والبحرين ومصر، التي قطعت علاقاتها مع قطر على خلفية اتهامها لها بدعم الإرهاب، الأمر الذي تنفيه الدوحة.