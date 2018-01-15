خطيب مسجد الشيخ زايد عن "اعتراض طائرة إماراتية": ذكرتني بعجوز البسوس والناقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال وسيم يوسف، خطيب مسجد الشيخ زايد الكبير بالإمارات، إن اعتراض طائرة إماراتية من قبل مقاتلة قطرية ذكرته بـ"عجوز البسوس والناقة،" على حد تعبيره.

جاء ذلك في مقطع له من برنامج يبث على قناة أبوظبي ونشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "ذكرتني هذه الحادثة بعجوز البسوس والناقة، التي أشعلت حرب بين العرب دامت أكثر من 40 سنة، بسبب ماذا؟ بسبب ناقة، إشعال الشر سهل، إخماد الشر هو الصعب.."

وأضاف: "سأتكلم من ناحية دينية، في البداية نهى الرسول صل الله عليه وسلم عن ترويع المسلم، هذا الذي في الطائرة يعتبر حكمه كحكم ابن السبيل، أنت عندما تخرط طائرة مقاتلة بأسلحتها وصواريخها وتقم بترويع المسافرين الآمنين من أبناء ملتك وأبناء جلدتك فهذا لا يعرف لا في دين ولا في خلق ولا يفعله أبناء الملوك."

وتابع قائلا: "من يفعل ذلك هم الإرهابيون، الإرهابي إذا أراد أمرا يخطف طائرة مدنية يتسلط على الآمنين بالتفجير والتنكيل، ما فعلته قطر اليوم رضت أن تستهدف المدنيين، ثم الذي يجري الآن من يخدم؟ يخدم إيران؟ حتى ما إذا وقعت كارثة تستنجد بالحرس الثوري بإيران ثم تقول لا تلومونا."

ويذكر أن المتحدثة باسم الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، نفت في تغريدة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر هذه الأنباء قائلة: " تعلن دولة قطر أنّ ما صدر من أخبار متعلقة باعتراض مقاتلات قطرية لطائرة مدنية إماراتية هو خبر عارٍ عن الصحة تماماً وسيصدر في ذلك بيان مفصَّل."