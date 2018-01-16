أردوغان: افشلنا مخططا بالعراق وغمسنا خنجرا بمخطط سوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده تمكنت من إفشال مخطط في العراق بالإضافة إلى "غمس خنجر" على حد تعبيره في قلب مخطط بسوريا من خلال عملية درع الفرات.

جاء ذلك في تغريدة على الصفحة الرسمية لأردوغان بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر حيث قال: "إن شاء الله خلال وقت قصير، لعله غدا أو بعد غد، سنسحق أوكار الإرهاب واحدة تلو الأخرى في سوريا بدءا من منبج وعفرين."

وتابع قائلا: "لن يمنعنا من ذلك أولئك الذين يتظاهرون بأنهم حلفاءنا ثم يحاولون طعننا في الظهر ولا أولئك المتطرفون الذين يتظاهرون بأنهم سياسيون ويدعمون الإرهاب."