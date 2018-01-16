الجبير: إذا كانت إيران دولة فعليها التقيد بالقوانين وإذا كانت ثورة فيمكننا التعامل مع ذلك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن على إيران أن تختار بين أن تكون دولة تتقيد بالقوانين الدولية وبين أن تكون ثورة وعندها يمكننا التعامل مع ذلك على حد تعبيره.

جاء ذلك في تصريح للجبير من العاصمة البلجيكي، بروكسل، حيث قال وفقا لما نقلته وزارة الخارجية السعودي: "إذا كانت إيران ’دولة‘ يجب أن تتقيد بالقوانين الدولية.. أما إذا كانت "ثورة" فيمكننا التعامل مع ذلك."

ويذكر أن الجبير التقى نظيره البلجيكي ديديه ريندرز، وذلك في مقر وزارة الخارجية البلجيكية، بالإضافة إلى لقاء جمعه مع رئيسة مجلس الشيوخ البلجيكي كرستين دوفرين، وذلك في مقر المجلس بالعاصمة بروكسل، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك تعزيز مسارات التعاون القائم بين المملكة العربية السعودية ومملكة بلجيكا في المجالات كافة، بحصور وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة السفير أسامة نقلي، وفقا لما نقله تقرير الوكالة.