توتر في الجو بين الإمارات والبحرين وقطر.. كل ما تحتاج معرفته

كل ما تحتاج معرفته عن التوتر الجوي فوق الخليج

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و28 دقيقة.
قطرالإمارات العربية المتحدةطائرات
1:13

سلطة الطيران المدني البحريني قالت إن الطائرة الأولى تابعة لطيران الإمارات ولكنها لم تقدم معلومات حول هوية الطائرة الثانية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتهم الإمارات والبحرين دولة قطر باعتراض طائرتين إماراتيتين في طريقهما إلى البحرين. وردت قطر بتغريدة قائلةً إن مزاعم اعتراض طائرات حربية قطرية لطائرات ركاب إماراتية خاطئة تماماً. 

قطرالإمارات العربية المتحدةطائرات