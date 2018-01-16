توتر في الجو بين الإمارات والبحرين وقطر.. كل ما تحتاج معرفته

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتهم الإمارات والبحرين دولة قطر باعتراض طائرتين إماراتيتين في طريقهما إلى البحرين. وردت قطر بتغريدة قائلةً إن مزاعم اعتراض طائرات حربية قطرية لطائرات ركاب إماراتية خاطئة تماماً.
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سلطة الطيران المدني البحريني قالت إن الطائرة الأولى تابعة لطيران الإمارات ولكنها لم تقدم معلومات حول هوية الطائرة الثانية
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