توتر في الجو بين الإمارات والبحرين وقطر.. كل ما تحتاج معرفته

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتهم الإمارات والبحرين دولة قطر باعتراض طائرتين إماراتيتين في طريقهما إلى البحرين. وردت قطر بتغريدة قائلةً إن مزاعم اعتراض طائرات حربية قطرية لطائرات ركاب إماراتية خاطئة تماماً.