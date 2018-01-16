روحاني باستقبال رئيس برلمان قطر: لا نسمح بالضغط غير العادل على القطريين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الثلاثاء، إن باده لطالما وقفت وستقف إلى جانب الشعب والحكومة القطرية على حد تعبيره، وذلك خلال استقبال رئيس البرلمان القطري، أحمد آل حمود.

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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على لسان روحاني قوله: "إن إيران وقطر كانتا ولازالتا ترتبطان بعلاقات طيبة ووقفتا جنبا إلى جنب في مختلف الظروف،" مشددا على أن "ممارسة الضغوط على قطر بأي شكل من الاشكال مرفوضة وإذا كانت هناك خلافات بين دول المنطقة سيما بين دول الجوار يجب تسويتها من خلال اجراء الحوار."

وتابع قائلا: "إن الارادة السياسية للجمهورية الاسلامية الايرانية قائمة على توثيق التعاون وتوطيد العلاقات الشاملة مع قطر معلنا بذلك استعداد إيران للتعاون معها في شتي المجالات وإنها لا تسمح بان يتعرض الشعب القطري المسلم للضغوط غير العادلة."

ونقلت الوكالة الإيرانية عن رئيس البرلمان القطري أنه "أشاد خلال هذا اللقاء بمواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية تجاه قطر وما قدمت لها من الدعم سيما عندما كانت تمر بظروف صعبة وأعرب عن ارتياحه للعلاقات الودية بين قطر وإيران والقائمة على مبدأ حسن الجوار،" مؤكدا على أن "قطر تقف بوجه المؤامرات بمزيد من الاقتدار وذلك بدعم من اصدقائها سيما إيران."