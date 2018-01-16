مصدر بخارجية السعودية يعلق على "اعتراض قطر" للطائرتين الإماراتيتين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عبّر مصدر بوزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء، عن إدانة بلاده "لاعتراض مقاتلات قطرية" لطائرتين إماراتيتين في رحلة إلى العاصمة البحرينية، المنامة.

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية على لسان المصدر الذي لم تسمه، قوله: "هذا الإجراء يشكل تهديدا لسلامة الطيران المدني وخرقا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. مع الأخذ في الاعتبار أن بياني الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية أكدا على أن الرحلتين ’اعتيادية مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية للموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دوليا‘"

ويذكر أن المتحدثة باسم الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، نفت، الاثنين، في تغريدة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر هذه الأنباء قائلة: " تعلن دولة قطر أنّ ما صدر من أخبار متعلقة باعتراض مقاتلات قطرية لطائرة مدنية إماراتية هو خبر عارٍ عن الصحة تماماً وسيصدر في ذلك بيان مفصَّل."