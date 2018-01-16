مسؤول إماراتي: شكونا قطر بعد اعتراض الطائرتين ولدينا تسجيلات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال إسماعيل البلوشي، المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران في الإمارات، إن بلاده قدمت شكوى دولية بحق قطر، التي تتهمها بإرسال طائراتها المقاتلة لاعتراض اثنين من طائراتها المدنية التجارية خلال رحلة تقل ركابا إلى البحرين.

وقال البلوشي إن الإمارات طلبت من منظمة الطيران المدني الدولي التحقيق في الحادثتين، مع تأكيد تزويدها بكامل التفاصيل المتعلقة بهما.

وأكد البلوشي أن الإمارات ستوفر للمحققين تسجيلات للمحادثات بين برج المراقبة البحريني وطاقم قيادة الطائرة الإماراتية بما يثبت وقوع الحادثة، واصفا ما حصل بأنه "عمل عدائي متعمد ضد شركة مدنية للنقل الجوي".

وبحسب البلوشي، فإن الطائرتين أخطرتا من قبل برج المراقبة البحريني بوجود طائرة غير محددة الهوية على مقربة منهما خلال مباشرتهما للهبوط التدريجي باتجاه مطار المنامة، وقد طلب البرج منهما تبديل مسارهما والتريث لتجنب أي اصطدام.

وأضاف المسؤول الإماراتي أن أحد طياري الشركة الإماراتية شاهد بشكل مباشر الطائرة القطرية المقاتلة التي كانت قد أغلقت جهاز الإرسال الخاص بها بمحاولة لمنع التعرّف عليها.

يذكر أن قطر كانت قد نفت الاثنين على لسان وزارة الخارجية وقوع الحادثتين.