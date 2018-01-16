بعد تقديم شكوى دولية.. الإمارات تطالب قطر بالالتزام بمقتضيات حسن الجوار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— طالبت وزارة الخارجية الإماراتية، الثلاثاء، السلطات القطرية بالالتزام بمقتضيات حسن الجوار، وذلك على خلفية الإعلان عن اعتراض مقاتلات قطرية لطائرتين مدنيتين إماراتيتين، وهو ما نفته الخارجية القطرية، الاثنين.

ونقلت وكالة الانباء الإماراتية الرسمية في تغريدة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "وزارة الخارجية تدين بأشد العبارات ما اعتادت عليه قطر في الفترة الأخيرة من تصعيد غير مبرر وتطالبها بالتزام قواعد القانون الدولي ومقتضيات حسن الجوار."

ويذكر أن اسماعيل البلوشي، المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران في الإمارات، قال إن بلاده طلبت من منظمة الطيران المدني الدولي التحقيق في الحادثتين، مع تأكيد تزويدها بكامل التفاصيل المتعلقة بهما.