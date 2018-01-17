قرقاش: اعتراض الطائرات الإماراتية يؤكد عزم قطر مواصلة تصعيد الموقف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت وزارة الخارجية الإماراتية، الأربعاء، أن الإمارات ستخاطب منظمة الطيران المدني الدولي بشأن اتهامها لقطر باعتراض طائرتين إماراتيتين في طريقهما إلى البحرين، وهو الاتهام الذي نفته الدوحة.

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واستضافت الخارجية الإماراتية، بمقرها في أبوظبي، لقاء لممثلين عن القوات المسلحة الإماراتية وهيئة الطيران المدني، وسفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن والمملكة العربية والسعودية والبحرين ومصر، لاطلاعهم على "حقيقة التصعيد القطري المتمثل بتهديد الطيران المدني والعسكري، وتفنيد ادعاءاتها باختراق طائرة عسكرية إماراتية لمجالها الجوي"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن "ما قامت به السلطات القطرية بحق الطائرات الإماراتية وسلامة الملاحة الجوية يؤكد عزمها مواصلة تصعيد الموقف، وما حدث لم يكن مصادفة وإنما هو تصرف ممنهج ويمثل كارثة لأنه يعرض حياة المدنيين للخطر".

وأضاف قرقاش أن "رد الإمارات على الانتهاكات القطرية سيكون متزناً وقانونياً هدفه أمان الأجواء وسلامة أرواح الركاب"، محذرا من أن "هذه الحوادث كان بإمكانها أن تؤدي إلى كارثة تطال حياة المدنيين وتمثل تصعيدا غير مسؤول في الأجواء السياسية التي تخلقها قطر عبر أزمتها".