CNN كانت أول طاقم إخباري يتم اطلاعه على هذا الصاروخ الحوثي الذي أسقط الشهر الماضي على بعد حوالي 15 ميلاً من الرياض
حصريا.. CNN تطلع على بقايا صاروخ أطلقه الحوثيون نحو الرياض
نظرة حصرية على بقايا صاروخ استهدف الرياض
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و32 دقيقة.
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يقول السعوديون إنهم يعتقدون أن هذا الصاروخ الضخم تم تهريبه إلى اليمن في أجزاء منفصلة
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