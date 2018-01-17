حصريا.. CNN تطلع على بقايا صاروخ أطلقه الحوثيون نحو الرياض

نظرة حصرية على بقايا صاروخ استهدف الرياض

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و32 دقيقة.
الحكومة السعوديةالمملكة العربية السعوديةالجيش السعوديالحوثيونعبدالملك الحوثي
2:32

يقول السعوديون إنهم يعتقدون أن هذا الصاروخ الضخم تم تهريبه إلى اليمن في أجزاء منفصلة

CNN كانت أول طاقم إخباري يتم اطلاعه على هذا الصاروخ الحوثي الذي أسقط الشهر الماضي على بعد حوالي 15 ميلاً من الرياض

الحكومة السعوديةالمملكة العربية السعوديةالجيش السعوديالحوثيونعبدالملك الحوثيإيران