محكمة عسكرية إسرائيلية تقرر إبقاء عهد التميمي قيد الاعتقال حتى انتهاء محاكمتها

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قررت محكمة عسكرية إسرائيلية، الأربعاء، تمديد اعتقال الفتاة الفلسطينية عهد التميمي، ووالدتها ناريمان، حتى انتهاء إجراءات محاكمتهما، بتهم التحريض والشغب والاعتداء على قوات إسرائيلية.

وانتقد رئيس مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية جيمس هينان، في بيان، استمرار اعتقال عهد التميمي البالغة من العمر 16 عاما، قائلا إنه "لا يجوز حرمان الأطفال من الحرية إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة وبما يراعي مصلحة الطفل".

وأضاف أن "الطفلة عهد التميمي محتجزة منذ قرابة الشهر، وبصفتها طفلة يحق لها التمتع بجميع حقوق المحاكمة العادلة المكفولة بموجب القانون الدولي، إضافة إلى الحماية الخاصة الممنوحة للأطفال في خلاف مع القانون".

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وتواجه عهد التميمي، المعتقلة منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اتهامات بالاعتداء على جنود إسرائيليين وإلقاء الحجارة والمشاركة في أعمال شغب، وأصبحت أحد رموز المقاومة الفلسطينية بعد انتشار فيديو مواجهتها لجنود إسرائيليين مدججين بالسلاح، فيما تواجه والدتها اتهامات بالتحريض.