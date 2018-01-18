رئيس وزراء اليمن لـCNN: إيران ساعدت الحوثيين في طباعة وتزوير الريال اليمني

عدن، اليمن (CNN)-- خلال مقابلة حصرية مع شبكتنا، قال رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، إن أحد أسباب تهاوي الريال اليمني هو سلوكيات الحوثيين الذين حاولوا تزوير وطباعة العملة خلافاً للقانون، على حد تعبيره، مضيفاً أن الإيرانيين تورطوا في مساعدة الحوثيين بالحصول على معدات لطباعة العملة.

يذكر أن سعر الريال اليمني كان قد تهاوى إلى القاع هذا الأسبوع أمام العملات الأجنبية، كما تجاوز سقف الـ 500 ريال للدولار الواحد بسبب الأزمات المتلاحقة التي تعصف بالبلاد. وكان رئيس الوزراء اليمني قد طالب في وقت سابق عبر سلسلة من التغريدات عبر حسابه الرسمي على تويتر، الثلاثاء الماضي، بإنقاذ الريال من الانهيار التام، وإنقاذ اليمنيين من جوع محتم، على حد تعبيره.

في غضون ذلك، وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء، بإيداع مبلغ ملياري دولار أمريكي كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني، ليصبح مجموع ما تم تقديمه كوديعة للبنك 3 مليارات دولار أمريكي. وقالت السعودية إن هذه الوديعة تأتي في إطار تعزيز الوضع المالي والاقتصادي في اليمن لاسيما سعر صرف الريال اليمني، مما سينعكس إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين.