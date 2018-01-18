نواب يهاجمون روحاني بتهمة التجاوز على "الأئمة المعصومين" والمهدي

طهران، إيران (CNN) -- أشارت تقارير إعلامية إيرانية إلى قيام عدد من نواب مجلس الشورى بتوجيه "إخطار" إلى الرئيس حسن روحاني بشأن تصريحات وصفوها بأنها "ميكافيلية" تحدث فيها عن إمكانية توجيه الانتقادات للجميع في أي وقت، حتى في وقت ظهور "الإمام المهدي"، وهو الإمام الثاني عشر عند الشيعة، والذي يفترض أن يظهر عند اقتراب يوم القيامة وفقا لمعتقدات المذهب المطبق في إيران.

وقالت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية إن 21 نائبا وجهوا إخطارا إلى روحاني في ختام الجلسة العلنية لمجلس الشورى الثلاثاء، حول تصريحاته المتعلقة بـ"الأئمة المعصومين".

ونقلت الوكالة عن رئيس اللجنة الثقافية البرلمانية، أحمد سالك، قوله إنه قدّم، إلى جانب 23 نائبا، إخطارا إلى رئيس الجمهورية، أعلنوا أنه "في الظروف الراهنة التي يسود فيها الركود الاقتصادي، فإن عليكم اتخاذ اجراءات جادة لحل مشاكل المياه والبطالة والانتاج الوطني والفقر، والتصدي لإجراءات الحظر الأمريكية الأخيرة.. لا أن تقوم بنقد الأئمة المعصومين."

وتابعت الإخطار بالقول إن روحاني أدلى بالتصريح التالي: "الجميع يمكن انتقادهم، ونحن في بلد لا يوجد فيه معصوم، وإذا ظهر الإمام المهدي، فإنه يمكن الانتقاد في ذلك الوقت أيضا،" مختتما بالقول: "نطلب التخلي عن البرامج الميكافيلية، وصرف الأنظار عن القضايا الرئيسية والتلاعب بمعتقدات الشعب، وأنت (روحاني) تعلم جيدا أن ثورتنا الإسلامية قائمة على أساس العقائد الإسلامية والقرآنية وأهل البيت."

يشار إلى أن روحاني كان قد أدلى بالكثير من التصريحات التي تحض على حق توجيه الانتقادات، وخاصة خلال الأسابيع الماضية التي شهدت موجة احتجاج في إيران. وتطبق إيران رسميا المذهب الشيعي الذي يؤمن بوجود 12 إماما معصوما بعد النبي محمد يظهر آخرهم عند اقتراب يوم القيامة، وفقا لمعتقدات المذهب. وتعتبر النظرية السياسية الحاكمة في إيران المرشد نائبا للإمام حتى فترة ظهوره.