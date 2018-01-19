وزير دفاع أمريكا السابق يعلق لـCNN على تهديدات تركيا بسوريا.. ويؤكد: أردوغان مختلف

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال اشتون كارتر، وزير الدفاع الأمريكي السابق، إن بلاده تتفهم وجهة نظر تركيا فيما يتعلق بسوريا، وذلك في تعليق على التهديدات التي أطلقها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان بالتدخل ضد القوات التي دربتها ودعمتها الولايات المتحدة الأمريكية شمال سوريا.

جاء ذلك في مقابلة حصرية لكارتر مع الزميلة كريستيان امانبور لـCNN حيث قال: "كان علينا حماية أنفسنا وإلحاق الهزيمة بداعش، وقمنا بذلك من الناحية الاستراتيجية عبر دعم القوات المحلية أمام داعش لأن ذلك يعتبر مهما في تحقيق هزيمة مستدامة، لأننا إذا ذهبنا وقمنا بذلك بأنفسنا، نعم سنتمكن من القيام بذلك إلا أنه سيتوجب على أحد حكم تلك المناطق بعد ذلك، ومن خبرتي فإن ذلك أمر يصعب تسييره كما العراق وأفغانستان."

وتابع قائلا: "بناء على ذلك، دفعنا هذا إلى إيجاد والتعرف وتدريب وتسليح ومساعدة هؤلاء الراغبين بقتال داعش بالنيابة عنا، وبعض هؤلاء هم من الأكراد المرتبطين بمجموعة نفذت عمليات إرهابية في تركيا وبناء على هذا، تركيا لها وجهة نظر في ذلك وفي الوقت ذاته لدينا نحن وجهة نظر أيضا، فتوجب علينا حماية أنفسنا."

وأضاف: "الآن يتوجب علينا حماية والمحافظة على استدامة هذا النصر (ضد داعش)، وهذا يعني تخويل الناس الذين يعيشون هناك يحكمون أنفسهم بطريقة أفضل من الطريقة التي حكم بها داعش، وهؤلاء الاكراد يعيشون هناك بالفعل والفكرة هنا أن عليهم حكم أنفسهم، نعم نحن مدينون لتركيا العضو بالناتو للتوصل إلى طريقة يمكن من خلالها ضمان أن هؤلاء الأكراد لا ينقلبون على تركيا."

ولفت كارتر بالقول: "نعم تركيا لطالما عضو وحليف لنا في الناتو، أردوغان مختلف عن القادة الأتراك الذين شهدتهم في حياتي المهنية الطويلة والتي تمتد إلى الفترة التي كانت تركيا فيها حليفا صلبا."