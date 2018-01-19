شيخ الأزهر لـCNN: لو كان بنس مؤمناً حقيقياً لكان أول من رفض قرار القدس

قال شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، في مقابلة مع CNN، لو كان نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، مؤمناً حقيقياً لرفض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، جاء ذلك رداً على سؤال للزميل، بين ويدمان، حول الرسالة التي قد يوجهها لبنس، إذا ما اتيحت له الفرصة.