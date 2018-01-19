في العام الأول لدونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية، فقد تنظيم "داعش" تقريبا كل الأراضي التي كان يسيطر في سوريا والعراق، مراسلة CNN أروى دايمون تنقل من الموصل الثمن الذي ما زال أهالي المدينة يدفعونه، بعد حوالي 6 أشهر، من إعلان السلطات العراقية القضاء على داعش في الموصل.
رائحة الموت ما زالت باقية.. كيف أصبحت الموصل بعد 6 أشهر من هزيمة داعش؟
كيف أصبحت الموصل بعد 6 أشهر من هزيمة داعش؟
الشرق الأوسط
آخر تحديث الجمعة, 19 يناير/كانون الثاني 2018; 07:34 (GMT +0400).
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مراسلتنا تنقل من الموصل الثمن الذي ما زال أهالي المدينة يدفعونه، بعد 6 أشهر من إعلان القضاء على داعش.
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