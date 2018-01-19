رائحة الموت ما زالت باقية.. كيف أصبحت الموصل بعد 6 أشهر من هزيمة داعش؟

في العام الأول لدونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية، فقد تنظيم "داعش" تقريبا كل الأراضي التي كان يسيطر في سوريا والعراق، مراسلة CNN أروى دايمون تنقل من الموصل الثمن الذي ما زال أهالي المدينة يدفعونه، بعد حوالي 6 أشهر، من إعلان السلطات العراقية القضاء على داعش في الموصل.