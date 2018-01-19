حقوق الإنسان بقطر "تأسف" على حكم المؤبد المصري بحق "المواطن القطري" يوسف القرضاوي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عبّرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، مساء الخميس، عن "أسفها" من صدور حكم بالسجن المؤبد صادر عن محكمة مصرية، بحق "المواطن القطري" على حد تعبيرها، يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والذي يعتبر الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين.

وقالت اللجنة في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "تعرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر عن بالغ أسفها للحكم الصادر غيابيا من محكمة شمال القاهرة العسكرية بالسجن المؤبد على المواطن القطري فضيلة العلامة الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين."

وتابع اللجنة في بيانها: "وإذ تعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذا الحكم منافيا لكل المعايير الدولية لشروط المحاكمة العادلة والمنصفة وكذلك اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ذات الصلة، فإنها تدعو المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية وكذلك المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى سرعة التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظا على حقوق المواطن القطري."