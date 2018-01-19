سفير السعودية باليمن من عدن: لن يثنينا الحوثي عن تحقيق الهدف رغم كل المخاطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال محمد آل جابر، سفير المملكة العربية السعودية في اليمن، إن الجرائم التي ترتكبها جماعة الحوثي المدعومة من إيران لن تثني عن تحقيق الأهداف بيمن مستقر ينعم مواطنوه بالرخاء والاستقرار على حد تعبيره، وذلك كلمة خلال زيارة ميناء عدن في اليمن.

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية على لسان آل جابر قوله: "سنعقد لقاءً تشاورياً مع الحكومة اليمنية لبدء تنفيذ العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن التي ستطلق خلال أيام، وسندرس الاحتياجات العاجلة في الموانئ والطرق لإيصال الواردات إلى جميع أفراد الشعب اليمني."

وأكد السفير السعودي على أن دعم بلاده لليمن بملياري دولار "يأتي في إطار حرصها على الشعب اليمني ومقدراته بعد نهب ميليشيا الحوثي للبنك المركزي،" لافتا على أن "ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تريد يمناً ضعيفاً تسوده الفوضى والفقر وانعدام الأمن.. نحن نريد يمناً قوياً عزيزاً يسوده الأمن وينعم مواطنوه بالرخاء والاستقرار، لذلك لن تثنينا جرائم ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران عن تحقيق هذا الهدف، تحت أي ظرف، ورغم كل المخاطر والتهديدات الأمنية."