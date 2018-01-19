عام ترامب الأول في الشرق الأوسط.. بدأ بالحظر وانتهى بالقدس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد أسبوع واحد فقط من توليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، أمر دونالد ترامب بحظر دخول مواطني 7 دول ذات أغلبية إسلامية بالشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة، وهو القرار الذي أثار موجة غضب بالمنطقة وقلق من موقفه من المسلمين عامة.

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وبعد بضعة شهور، فاجأ ترامب العالم بأن أول دولة يزورها كرئيس هي المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن المملكة "تحتضن الموقعين الأكثر قدسية في الإسلام". وقال إنه يريد "تأسيس قواعد جديدة للتعاون والدعم مع حلفائنا المسلمين لمواجهة التطرف والإرهاب والعنف".

وارتفعت الآمال بأن تتحسن العلاقات بين أمريكا ودول المنطقة وسط أنباء عن محاولات أمريكية لتحقيق السلام بين إسرائيل والعرب، ولكن مع قرب انتهاء عامه الأول، وجه ترامب صدمة كبرى لشعوب المنطقة، بقرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.