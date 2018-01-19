وزير خارجية أمريكا يتحدث عما يقتضيه تقليص نفوذ إيران "الخبيث" بسوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال ركس تيلرسون، وزير الخارجية الأمريكي، إن بلاده تأخذ مخاوف تركيا في سوريا على محمل الجد، وذلك في إشارة إلى التصريحات الأخيرة التي قالها مسؤولون أتراك حول الأوضاع شمال سوريا.

وأوضح تيلرسون قائلا: "تستمع الولايات المتحدة إلى مخاوف تركيا الحليفة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وتأخذها على محمل الجد. نحن ندرك المساهمات الإنسانية والتضحيات العسكرية التي قدمتها تركيا لهزيمة داعش، ودعم الملايين من اللاجئين السوريين، وتحقيق الاستقرار في المناطق السورية التي ساعدت على تحريرها. يجب أن يكون لدينا تعاون وثيق من تركيا لتحقيق مستقبل جديد لسوريا يضمن الأمن لجيران سوريا."

وحول إيران قال تيلرسون: "يعتمد تقليص النفوذ الإيراني الخبيث وطرده من سوريا على أن تكون سوريا ديمقراطية. كانت سوريا في ظل حكم بشار الأسد ولسنوات عديدة دولة عميلة لإيران. ستتمتع الحكومة المركزية السورية التي لا تخضع لسيطرة الأسد بشرعية جديدة لتأكيد سلطتها على البلاد. وستخفض إعادة تأكيد السيادة الوطنية من قبل حكومة جديدة، إلى جانب جهود تخفيف حدة التصعيد وتدفقات جديدة من المساعدات الدولية، من حدة العنف وتهيئ ظروفاً أفضل للاستقرار وتسرّع في رحيل المقاتلين الأجانب."

وأردف قائلا: "نحن ندرك أنّ سوريا تمثّل تعقيدات عدة، ولن تكون حلولنا المقترحة سهلة التحقيق. ولكن من الضروري أن نمضي قدماً في هذه السبل من أجل أمننا وأمن حلفائنا. لن نكرر أخطاء الماضي في العراق، ولن نكرر الأخطاء التي ارتكبت في ليبيا."