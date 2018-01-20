أردوغان: عملية عفرين بدأت فعليا.. وسيتبعها منبج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، أن العملية العسكرية التركية في منطقة عفرين السورية قد "بدأت فعلياً على الأرض"، معلنا أن العملية ستشمل مدينة منبج السورية أيضا في وقت لاحق.

وانطلقت العملية العسكرية التركية رغم مطالبة الولايات المتحدة لتركيا بعدم شنها ووسط قلق مسؤولين أمريكيين على قوات أمريكية في منبج، بينما تتهم أنقرة واشنطن بأنها تريد إنشاء "جيش من الإرهابيين" على الحدود التركية السورية، بعد إعلان الولايات المتحدة عن تدريب قوة حدودية قوامها 30 ألف مقاتل أغلبهم من الأكراد.

وتعتبر السلطات التركية أن "وحدات حماية الشعب الكردي" السورية (YPG)، المدعومة من الولايات المتحدة، هي امتداد لحزب العمال الكردستاني التركي (PKK)، الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة كـ"تنظيم إرهابي"، كما تصنف تركيا حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري (PYD) كـ"منظمة إرهابية" أيضا.

وقال أردوغان، في كلمة خلال مؤتمر لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم، إن "الذين يخططون للعبة في سوريا من خلال تغيير اسم التنظيم يعتقدون بأنهم يتمتعون بالدهاء. أقول لهم إن الاسم الحقيقي لذلك التنظيم هو (PKK) و(PYD) و(YPG)"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وأضاف: "سنطهر دنس الإرهاب الذي يحاول تطويق بلادنا حتى حدود العراق". وتابع بالقول: "طالما لم يتم حتى الآن الوفاء بالوعود التي قطعت لنا بشأن منبج، فلا أحد يستطيع إبلاغنا بما ينبغي علينا فعله بهذا الخصوص". وكان مصدران بالجيش الأمريكي قالا، في تصريحات لـCNN، إن القوات الأمريكية التي تقوم بدوريات مراقبة في منبج قد تكون معرضة للخطر إذ دخلت تركيا. وأضاف المسؤولان أن مهمة هذه القوات الأمريكية هي منع الاشتباكات ولكنها رغم ذلك تتعرض بشكل متكرر لإطلاق نار من مقاتلين سوريين مدعومين من تركيا.

ورأى أردوغان أن "تركيا لا تتبنى أدنى توجه سلبي إزاء وحدة الأراضي السورية ومستقبلها المستقل والمزدهر والمطالب الديمقراطية لشعبها". وكان نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد حذر تركيا من أنه في حال المبادرة إلى بدء "أعمال قتالية" في عفرين، فإن ذلك سيعتبر "عملا عدوانيا" من قبل الجيش التركي على سيادة الأراضي السورية. وقال المقداد إن "قوات الدفاع الجوية السورية استعادت قوتها الكاملة وهي جاهزة لتدمير الأهداف الجوية التركية في سماء سوريا، وهذا يعني أنه في حال اعتداء الطيران التركي على سوريا فيجب عليه ألا يعتبر نفسه في نزهة".