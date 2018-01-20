سامي عنان يعلن خوضه سباق الرئاسة بمصر مبرزا "سياسات خاطئة استندت على الجيش وحده"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن الفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش المصري السابق، ترشحه للانتخابات الرئاسية في مصر، في كلمة مصورة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، مساء الجمعة، لينهي بذلك التكهنات وتضارب الأنباء حول نيته خوض السباق الرئاسي.

وقال عنان في كلمته: "أيها الشعب المصري السيد في الوطن السيد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتوجه إليكم بهذا الحديث، بعد سنوات عصيبة مرت بها بلادنا التي تجتاز اليوم مرحلة حرجة من تاريخها مليئة بالتحديات وعلى رأسها توتر خطر الإرهاب الأسود في مصر وتردي أوضاع الشعب المعيشية التي تزداد سوءا يوما بعد يوم فضلا عن تآكل قدرة الدولة المصرية على التعامل مع ملفات الأرض والمياه وإدارة موارد الثروة القومية وعلى رأسها المورد البشري،" وما حدث كل ذلك إلا نتيجة سياسات خائطة حملت قواتنا المسلحة وحدها مسؤولية المواجهة دون سياسات رشيدة تمكن القطاع المدني بالدولة من القيام بدوره متكاملا مع دور القوات المسلحة.."

وتابع عنان قائلا: "أيها الشعب السيد في الوطن السيد، إنني أعلن أمامك اليوم أنني قد عقدت العزم على تقديم أوراق ترشحي لمنصب رئيس الجمهورية على الهيئة الوطنية للانتخابات وفق ما هو معلن من قواعد وتعليمات تنظيمية فور انتهائي من استيفائي لإجراءات لابد لي من استيفائها كرئيس أسبق لأركان حرب القوات المسلحة المصرية."