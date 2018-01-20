الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا باليستيا من اليمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن التحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، السبت، أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت صاروخا أطلقه الحوثيون من محافظة صعدة اليمنية تجاه مدينة نجران السعودية.

حصريا.. CNN تطلع على بقايا صاروخ أطلقه الحوثيون نحو الرياض 2:32

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، في بيان، إنه "في تمام 12:38 ظهر السبت، رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف عملية إطلاق صاروخ باليستي من قبل المليشيات الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية، محافظة صعدة، باتجاه أراضي المملكة".

وأضاف المالكي أن "الصاروخ كان باتجاه مدينة نجران وتم إطلاقه بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تم اعتراضه وتدميره من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

واعتبر المالكي أن "هذا العمل العدائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي"، مؤكدا أن "إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني".

ودعا المتحدث باسم التحالف العربي المجتمع الدولي إلى "اتخاذ خطوات أكثر جدية وفعّالة لوقف الانتهاكات الإيرانية السافرة باستمرار تهريب ونقل الصواريخ البالستية والأسلحة للجماعات الإرهابية والخارجة عن القانون، ومحاسبتها على ما تقوم به من دعم وتحدٍ صارخ لانتهاك الأعراف والقيم الدولية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي".