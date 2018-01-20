جدل بين أبوظبي والدوحة حول "خريطة بلا قطر" في اللوفر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر وزير الدولة الإمارات للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، السبت، أن الصورة التي انتشرت من داخل أحد المعارض في متحف اللوفر بأبوظبي لخريطة دون قطر، مجرد "هفوة بسيطة".

وفي تغريدة عبر حسابه على تويتر، قال قرقاش: "تابعت باستغراب تغريدة رئيس هيئة متاحف قطر والتي ضخمت هفوة بسيطة في قسم هدايا لوفر أبوظبي، وملاحظات بعض الذي تعود الاصطياد في الماء العكر"، مضيفا: "تبقى الثقافة أسمى من هذه الصغائر".

وكانت رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة أعادت نشر تغريدة عبر حسابها على تويتر، للباحث البريطاني كريستيان الرتشسين الذي نشر صورة قال إنه التقطها داخل أحد المعارض بمتحف اللوفر في أبوظبي، وتظهر فيها خريطة لسلطنة عُمان والإمارات والبحرين دون وجود قطر.

وقالت الشيخة المياسة: "على مر التاريخ، كانت المتاحف أحد مصادر المعلومات. يزوروها الناس للتزود بالمعرفة والعلم حول ثقافات العالم من خلال تفقد الأشياء المعروضة. ورغم أن مفهوم المتاحف جديد على أبوظبي، فالتأكيد متحف اللوفر في باريس لا يقبل بهذا".

من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر، عبر حسابها على تويتر، إن "دول المقاطعة تقوم بتسييس الجغرافيا والفن والثقافة والرياضة والدين لخدمة أهدافهم قصيرة النظر، متحف اللوفر بأبوظبي هو مجرد مثل واحد من عدة أمثلة".