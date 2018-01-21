الجبير: النظام بإيران يمد الحوثيين بالأسلحة ليهاجموا المملكة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، الأحد، إن النظام بإيران يقوم بإمداد جماعة الحوثي في اليمن بالأسلحة ليهاجموا المملكة، مؤكدا على أن النهم الإيراني العدواني لا زال مستمرا.

جاء ذلك في كلمة للجبير خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي على خلفية إطلاق صاروخ باليستي على الرياض، حيث قال: "إن الميليشيات الحوثية اعترضت أكثر من 85 سفينة مساعدات،" مشيرا على أن "السعودية ودول التحالف تعد لإطلاق عملية إغاثة شاملة للشعب اليمني."

وألقى الجبير الضوء على أن "قيمة المساعدات الإنسانية التي قدمتها السعودية لليمن تتجاوز 10.2 مليار دولار،" ومضيفا "واجب علينا أن نقف جميعا ضد كل من يسعى إلى تمزيق العالم الإسلامي."