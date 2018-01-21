بنس: أصغينا إلى السيسي حيال القدس.. وناقشنا إطلاق سراح أمريكيين مسجونيين بمصر

(CNN)-- أكد مايك بنس، نائب رئيس الولايات المتحدة، أثناء زيارة إلى مصر، أن بلاده "ملتزمة بعملية السلام بين الإسرائيليين والسلطات الفلسطينية"، مشيراً إلى أنه أكد للرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بأن الولايات المتحدة ستدعم حل الدولتين في حال موافقة الطرفين.