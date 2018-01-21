بنس: أصغينا إلى السيسي حيال القدس.. وناقشنا إطلاق سراح أمريكيين مسجونيين بمصر

بنس: أصغينا إلى السيسي حيال القدس

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ43 دقيقة.
مصرعبدالفتاح السيسيمايك بنسالقدسدونالد ترامب
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زيارة بنس إلى مصر تأتي ضمن جولة لنائب الرئيس الأمريكي في المنطقة.

(CNN)-- أكد مايك بنس، نائب رئيس الولايات المتحدة، أثناء زيارة إلى مصر، أن بلاده "ملتزمة بعملية السلام بين الإسرائيليين والسلطات الفلسطينية"، مشيراً إلى أنه أكد للرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بأن الولايات المتحدة ستدعم حل الدولتين في حال موافقة الطرفين.

مصرعبدالفتاح السيسيمايك بنسالقدسدونالد ترامب