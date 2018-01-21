بعد بدء عمليات "غصن الزيتون".. تقرير: إطلاق صواريخ من سوريا صوب مدينة تركية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— استهدفت صواريخ أطلقت من داخل الأراضي السورية، الأحد، مدينة كليس التركية الواقعة على الحدود مع سوريا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.
ونقلت الوكالة على لسان المحافظ، محمت تيكنارسلان، قوله إن الصواريخ ضربت أربعة مواقع في المدينة لافتا إلى أنها أدت لإصابة شخص بجروح بالإضافة إلى إلحاق أضرار ببعض المباني.
ولم يتضح بعد من أطلق الصواريخ إلا أن توقيتها يأتي بعد ساعات على إطلاق القوات التركية عملية "غصن الزيتون" وقيام المقاتلات التركية بشن غارات على أهداف حول وفي مدينة عفرين التي يسيطر عليها الأكراد شمال سوريا.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.