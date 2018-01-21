بعد بدء عمليات "غصن الزيتون".. تقرير: إطلاق صواريخ من سوريا صوب مدينة تركية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— استهدفت صواريخ أطلقت من داخل الأراضي السورية، الأحد، مدينة كليس التركية الواقعة على الحدود مع سوريا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

ونقلت الوكالة على لسان المحافظ، محمت تيكنارسلان، قوله إن الصواريخ ضربت أربعة مواقع في المدينة لافتا إلى أنها أدت لإصابة شخص بجروح بالإضافة إلى إلحاق أضرار ببعض المباني.

ولم يتضح بعد من أطلق الصواريخ إلا أن توقيتها يأتي بعد ساعات على إطلاق القوات التركية عملية "غصن الزيتون" وقيام المقاتلات التركية بشن غارات على أهداف حول وفي مدينة عفرين التي يسيطر عليها الأكراد شمال سوريا.