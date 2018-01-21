مُشرّع روسي: موسكو ستدعم سوريا دبلوماسيا ضد العمليات التركية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال المُشرّع الروسي، فرانز كلينتسفيتش، إن بلاده ستدعم الموقف السوري من العمليات التي يقوم بها الجيش التركي، وذلك على الصعيد الدبلوماسي في الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية الحكومية، على لسان المشرع قوله: "في الأمم المتحدة، لن تطالب سوريا بوقف هذه العمليات وحدها بل ستدعم روسيا هذا الموقف وستقدم لسوريا الدعم الدبلوماسي."

ويذكر أن تصريحات المشرع الروسي تأتي بعد بيان لوزارة الدفاع الروسية قالت فيه إنها أمرت بنقل بعض القوات المتواجدة في عفرين "للحيلولة دون وقوع استفزازات محتملة والحد من الخطر الذي قد يهدد حياة وصحة الجنود الروس."

ويذكر أن السلطات التركية أعلنت عن بدء عمليات ضد ما وصفتها بتنظيمات إرهابية من ضمنها قوات الـYPG في عمليات أطلقت عليها اسم "غصن الزيتون،" وقد أدت إلى مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص حتى الآن في الغارات التي نفذتها المقاتلات التركية، مساء السبت، وفقا لبيان أصدرته قوات سوريا الديمقراطية.