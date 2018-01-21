قوات سوريا الديمقراطية: 8 قتلى نتيجة الغارات التركية على عفرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، مساء السبت، عن مقتل ثمانية أشخاص وجرح 13 آخرين على الأقل، نتيجة الغارات التي شنتها المقاتلات التركية على منطقة عفرين وما حولها والتي يسيطر عليها الأكراد بسوريا.

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جاء ذلك في بيان لقوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قالت إن الغارات استهدفت 100 موقع على الأقل، لافتة إلى أنه "اتضح أن الجيش التركي المحتل يسعى عبر القصف الجوي لإخلاء هذه المناطق وإجبار المدنيين على الخروج منها، قبل إدخال مرتزقته إلى عفرين."

وأضاف البيان: "نحن نعلم جيدا أن غارات الجيش التركي ما كانت لتتم دون موافقة من القوى الدولية وفي مقدمتها روسيا، وعليه نحمل تركيا وروسيا مسؤولية هذه الهجمات وأي مجازر مدنية."

ويذكر أن القوات التركية أعلنت السبت انطلاق عمليات عسكرية أطلقت عليها اسم "غصن الزيتون،" ضد ما وصفتهم بالمنظمات الإرهابية شمال سوريا وقرب الحدود التركية، بما فيها قوات الـYPG الكردية.