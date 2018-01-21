تركيا: قوات برية ستتخذ "خطوات ضرورية" بسوريا الأحد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن بن علي يلدريم، رئيس الوزراء التركي، إن قوات برية تركية ستتخذ ما وصفه بـ"خطوات ضرورية" الأحد، في منطقة عفرين بسوريا، وذلك بعد يوم من انطلاق العمليات العسكرية التركية بسوريا والتي تطلق عليها أنقرة اسم "غصن الزيتون."

ونقلت وكالة انباء الأناضول التركية الرسمية على لسان يلدريم قوله: "إن هدف تركيا من عملية غصن الزيتون ليس انتهاك وحدة الأراضي السورية على الإطلاق، وإنما القضاء على المنظمات الإرهابية.. أهم أهداف عملية غصن الزيتون إيقاف الهجمات القادمة من شمال غربي سوريا (عفرين)، على منطقة درع الفرات ودولتنا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والقضاء على الأنشطة الإرهابية الموجهة ضد مواطنينا في المناطق الحدودية، وإنقاذ أشقائنا العرب والأكراد والتركمان القاطنين في المنطقة من ضغوط وظلم المنظمات الإرهابية."

وأوضح رئيس الوزراء التركي أن "عملية غصن الزيتون تكتسب شرعيتها من حقوق تركيا المنبثقة عن القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة."