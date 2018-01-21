أنقرة: قوات تركية تدخل عفرين بسوريا مع قوات "الحر" 

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن الجيش التركي، الأحد، دخول قواته مع قوات الجيش السوري الحر إلى منطقة عفرين السورية، وذلك بعد يوم على إعلان أنقرة بدء عمليات أطلقت عليها اسم "غصن الزيتون" ضد ما وصفتها التنظيمات الإرهابية شمال سوريا.

وبين الجيش التركي وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن القوات تقوم بالتقدم، مؤكدة على أن العملية "تستهدف فقط الإرهابيين ومخابئهم ومواقعهم وأسلحتهم وعرباتهم ومعداتهم، ويتم إبداء الحساسية اللازمة لعدم إلحاق الأذى بالمدنيين."

وذكرت وكالة الأناضول في تقرير سابق أن صواريخ أطلقت من داخل الأراضي السورية، الأحد، استهدفت مدينة كليس التركية الواقعة على الحدود مع سوريا، نقلا على لسان المحافظ، محمت تيكنارسلان، الذي بين أن الصواريخ ضربت أربعة مواقع في المدينة لافتا إلى أنها أدت لإصابة شخص بجروح بالإضافة إلى إلحاق أضرار ببعض المباني.