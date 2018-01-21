"الأمريكيان المسجونان بمصر" بمحادثات بنس والسيسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، إن طرح موضوع الأمريكيين المسجونين في مصر بلقائه الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، خلال الزيارة التي يقوم بها إلى القاهرة.

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وأضاف بنس في تصريحات صحفية له قبيل مغادرته للقاهرة، إنه ناقش مع السيسي التزام الولايات المتحدة الأمريكية تجاه عملية السلام في الشرق الأوسط، وناقش قرار نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

ويذكر أن بنس يقوم بجولة في الشرق الأوسط سيتوقف فيها في كل من مصر والأردن وإسرائيل، في زيارة تأتي وسط جدل على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، القدس عاصمة لإسرائيل.