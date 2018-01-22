أردوغان: ليس لدينا أطماع بأراضي الآخرين وليس لدينا مشكلة مع الأكراد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده ليس لديها أي أطماع بأراضي الآخرين، لافتا إلى أن تركيا ليس لديها مشكلة مع الأكراد.

شاهد.. ما هي أهداف تركيا من عملية “غصن الزيتون“؟ 1:44

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان خلال حفلة توزيع جوائز غرفة صناعة أنقرة، حيث قال وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية: "تركيا ليست لديها مشكلة مع الأكراد، وأن الهدف من عملية غصن الزيتون، هو القضاء على ممر (حزام) إرهابي وليس كردي.. قريبا جدا أشقاؤنا الأكراد والعرب والتركمان في عفرين سيشكروننا كثيرا عقب زوال ضغوط المنظمة الإرهابية."

ولفت أردوغان على أن "عملية عفرين ستنتهي عند تحقيق أهدافها على غرار درع الفرات،" لافتا إلى أن "لا أحدا يعلم أي المدن الأوروبية أو الأمريكية ستضربها غدا الصواريخ التي استهدفت مدينة ريحانلي التركية بالأمس".

وأضاف الرئيس التركي: "أود سؤال أمريكا التي تقول بأن عملية عفرين يجب أن تكون لمدة محددة، هل تحددت مدة بقائكم في أفغانستان؟ قبل وصولنا (العدالة والتنمية التركي عام 2002) الحكم دخلتم العراق ومازلتم هناك".