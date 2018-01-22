ماذا قال قرقاش عن عمليات تركيا في سوريا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— علق أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الأحد، على العمليات التي تقودها تركيا إلى جانب الجيش السوري الحر في منطقة عفرين بسوريا، قائلا إن هذه التطورات تؤكد أهمية إعادة بناء وترميم مفهوم الأمن القومي العربي، على حد تعبيره.

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "التطورات المحيطة بعفرين تؤكد مجددا ضرورة العمل على إعادة بناء وترميم مفهوم الأمن القومي العربي على أساس واقعي ومعاصر، فدون ذلك يهمش العرب وتصبح أوطانهم مشاعا."

ويذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال، الأحد، إن بلاده ليست لها أطماع في أراضي الآخرين على حد تعبيره، لافتا إلى أن "تركيا ليست لديها مشكلة مع الأكراد، وأن الهدف من عملية غصن الزيتون، هو القضاء على ممر (حزام) إرهابي وليس كردي.. قريبا جدا أشقاؤنا الأكراد والعرب والتركمان في عفرين سيشكروننا كثيرا عقب زوال ضغوط المنظمة الإرهابية،" وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.