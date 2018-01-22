الأسد لوفد إيراني: تركيا تشن عدوانا غاشما.. وتدعم الإرهاب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ندد الرئيس السوري، بشار الأسد، بالعملية العسكرية التي تشنها تركيا ضد أهداف خاضعة لسيطرة المليشيات الكردية في شمال سوريا، قائلا إن أنقرة تمارس سياسة تقوم على "دعم الإرهاب" في بلاده.

مواقف الأسد حيال العملية العسكرية التركية التي تحمل اسم "غصن الزيتون" جاءت خلال استقباله لكمال خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيراني، والذي رأى الأسد خلال لقائه معه أن "الانتصار على الإرهاب في سوريا والعراق وصمود إيران في الملف النووي أفشل المخطط الذي تم رسمه للمنطقة بغية تفتيت دولها" وفق قوله.

وندد الأسد بالعملية العسكرية التركية التي وصفها بـ"العدوان الغاشم" على مدينة عفرين، قائلا إنه تطور "لا يمكن فصله عن السياسة التي انتهجها النظام التركي منذ اليوم الأول للأزمة في سورية والتي بنيت أساسا على دعم الإرهاب والتنظيمات الإرهابية على اختلاف تسمياتها" وفقا لما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية الرسمية.

أما خرازي، فقد أكد أهمية الاستمرار في تبادل وجهات النظر والتعاون الوثيق بين سوريا وإيران "لمواجهة المؤامرات الخارجية معتبرا أن الانسجام السوري الإيراني لعب دورا إيجابيا في هذا الاتجاه" على حد تعبيره.

يذكر أن طهران لم تُخف امتعاضها من العملية العسكرية التركية في الشمال السوري، إذ دعت وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد، السلطات التركية إلى "إنهاء العملية والامتناع عن التصعيد، "محذرة من أن استمرار الأزمة "قد يؤدي إلى تقوية الجماعات الإرهابية" بحسب ما أوردته الوزارة.