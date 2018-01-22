الجنايات المركزية بالعراق: الإعدام شنقا بحق ألمانية تنتمي لداعش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أصدرت محكمة الجنايات المركزية بالعاصمة العراقية، بغداد، السبت، حكمها بإعدام متهمة من أصول مغربية تحمل الجنسية الألمانية، وذلك بعد إدانتها بالانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش."

ونقل الموقع الرسمي لمجلس القضاء الأعلى بالعراق، على القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي باسم المجلس، قوله: "إن محكمة الجنايات المركزية نظرت قضية متهمة بالإرهاب تحمل الجنسية الألمانية وأصدرت حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحقها وفقاً لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب."

وأضاف بيرقدار أن "المتهمة اعترفت في طور التحقيق بأنها سافرت من ألمانيا إلى سوريا ومن ثم إلى العراق لإيمانها بتنظيم داعش الإرهابي واصطحبت معها بناتها الاثنين اللتين تزوجن من أفراد التنظيم الإرهابي".

ولفت بيرقدار وفقا لتقرير المجلس إلى أن "المتهمة قدمت الدعم اللوجستي ومساعدة التنظيم الإرهابي في ارتكاب أعمالهم الإجرامية وأدينت بالمشاركة في مهاجمة القوات الأمنية والعسكرية العراقية".