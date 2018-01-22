البرزاني عن العمليات التركية بسوريا: تاريخيا الحرب والعنف يعقدان الأوضاع بالشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال مسعود البارزاني، الرئيس السابق لإقليم كردستان في العراق، إن التاريخ يظهر أن الحرب والعنف يعقدان الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في تعليق على العمليات التي تقوم بها تركيا في سوريا والتي أطلقت عليها اسم "غصن الزيتون."

جاء ذلك في تغريدة للبارزاني على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "قلق للغاية من الهجوم التركي على مدينة عفرين. نأمل أن هذه الهجمات التي أدت إلى خسائر بأرواح مدنيين التوقف بصورة فورية."

وتابع البارزاني الذي يرأس الحزب الديمقراطي الكردستاني في تغريدة منفصلة: "إن أفضل حل للمشاكل في المنطقة يتم عبر الوسائل السلمية."